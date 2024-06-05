Актриса из сериала «Великолепный век» Каранфиль умерла после борьбы с раком

5 июня стало известно, что ушла из жизни Фатма Каранфиль. Турецкая актриса много лет боролась с раком молочной железы. Она находилась в частной клинике, где и провела последние дни жизни. Данные о смерти артистки появились в базе данных IMDb. Она целых 25 лет пыталась побороть онкологическое заболевание. Каранфиль узнала о своем диагнозе в 90-х годах. Потом ей удалось добиться ремиссии. С 2001 года она снова снималась в кино.

Она продолжала работать. Съемки в серале «Великолепный век» принесли ей славу. Она сыграла Шайесте. Многие также считали ее одним из символом Турции. Она удостаивалась множества премий.

Напомним, что весной умерла Анастасия Завротнюк. У российской звезды была агрессивная форма рака головного мозга. Она пять лет пыталась победить недуг. 1 июня семья похоронила звезду на Троекуровском кладбище.