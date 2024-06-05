Вдова Гайдая, актриса Гребешкова госпитализирована в Москве

Нина Гребешкова оказалась в больнице 3 июня. Ее госпитализировали в одну из столичных клиник. По данным Телеграм-канала Baza, артистка жаловалась на боли в животе. Она рассказала, что недавно упала у себя дома и ударилась левым боком. Отмечается, что ее оставили в больнице и провели обследование. 93-летнюю артистку должны прооперировать в ближайшее время.

Напомним, что Гребешкова была в браке с Леонидом Гайдаем. Они прожили вместе 40 лет. У них выросла дочка Оксана и внучка Ольга. В ее копилке множество ролей. Она отметилась в фильмах «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев».