Нюша прокомментировала слухи, что увела мужа из семьи: «Только мы с Игорем знаем полноценную картину»

Нюша в мае подала на развод с Игорем Сивовым. После этого многие стали писать в соцсетях, что певице прилетел бумергант. Когда она строила отношения с Сивовым, то он был женат. Когда артистка об этом узнала, то не захотела быть любовницей. Сивов ушел от жены и двоих сыновей. Тогда влюбленные сыграли свадьбу. Но злопыхатели считают, что на чужом несчастье счастья не построишь. Нюша прокомментировала слухи в беседе с Лаурой Джугелией.

«Во-первых, мужчину увезти нельзя. Он живой человек, который принимает решения. Люди любят в принципе обсуждать. Некоторые люди осуждают. Это было, есть и будет. Это имеет место быть. Только мы с Игорем знаем полноценную картину, которую не готовы рассказывать людям, потому что это наша жизнь. Возможно когда-нибудь мы будем готовы, чтобы полноценно обо всем рассказать. Для меня главный критерий это чувства. Я считаю, что к чувствам надо прислушиваться», – высказалась певица в YouTube-шоу FAMETIME TV.

Напомним, что артистка решила мирно разойтись с Сивовым. Они продолжат вместе растить сына Саффрона и дочку Серафиму-Симбу.