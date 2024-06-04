Нюша опровергла слухи о пластике: «Очищала организм травами»

Нюша в свои 33 года уже является мамой двоих детей. Она признавалась, что вторая беременность была незапланированной. Певица поправилась, когда вынашивала сына Саффрона. Ей понадобилось больше года, чтобы вернуться в форму. А в последнее время поклонники с трудом узнают артистку. Многие стали подозревать, что она сделала пластику. В интервью Лауре Джугелии звезда опровергла слухи. Она рассказала, как приходила в форму.

«Спорт, питание, я делала чистку травами буквально в летний период, когда был сложный период в моей жизни, длительная полудепрессия. Я в сопровождении человека пила травы привезенные с Алтая где-то полтора месяца. Там была последовательность определенная. Я делала полноценную чистку организма. Было скромное питание, потому что травки смешивать с продуктами животного происхождения нельзя. Я ела гречку, овощи, урбичи. Мне нельзя было много чего. За этот период я очень сильно постройнела. Но я потеряла и пиличное количество мышечной массы», – сказала звезда.

По ее словам, она ходит к косметологу и делает разные процедуры. Певица не стала скрывать, что любит системное омоложение. Нюша не стала утаивать, что уже около семи лет подкалывает губы. Она также считает, что ее лицо порой выглядит по-разному из-за макияжа.

«У меня прекрасны мои щечки. Никакой пластики не было», – подчеркнула артистка в YouTube-шоу FAMETIME TV.