Евгений Миронов выступил с сыном Петром на фестивале искусств «НЕБО»

1 июня в Москве состоялось много концертов в честь Дня защиты детей. Также прошел фестиваль искусств «НЕБО». Его организовали в парке Горького, где побывали десятки тысяч посетителей. Многие звезды приняли участие в мероприятии. Евгений Миронов выступил художественным руководителем фестиваля, поэтому не мог пропустить такое событие. Он подготовил два выступления.

Вместе с коллегой Ириной Пеговой он представил сюиту «Карнавал животных». А также Миронов выступил со своим 10-летним сыном Петей. О том, что у него есть наследник стало известно в 2020 году. Личную жизнь актер не афиширует.

Мальчик предстал в рубашке, шортах и пионерском галстуке. Они представили полюбившуюся зрителям симфоническую сказку «Петя и волк».