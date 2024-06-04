Евгений Миронов выступил с сыном Петром на фестивале искусств «НЕБО»

1 июня в Москве состоялось много концертов в честь Дня защиты детей. Также прошел фестиваль искусств «НЕБО». Его организовали в парке Горького, где побывали десятки тысяч посетителей. Многие звезды приняли участие в мероприятии. Евгений Миронов выступил художественным руководителем фестиваля, поэтому не мог пропустить такое событие. Он подготовил два выступления.
Вместе с коллегой Ириной Пеговой он представил сюиту «Карнавал животных». А также Миронов выступил со своим 10-летним сыном Петей. О том, что у него есть наследник стало известно в 2020 году. Личную жизнь актер не афиширует.
Мальчик предстал в рубашке, шортах и пионерском галстуке. Они представили полюбившуюся зрителям симфоническую сказку «Петя и волк».
Евгений Миронов с сыном. Фото: пресс-служба
А вот Кристина Асмус пришла с дочкой Анастасией. Актриса недавно сменила имидж, сделав короткую стрижку, поэтому ее было сложно узнать. Она облачилась в черные брюки и белую блузку. В руках артистка держала ромашки. Наследница была одета с ней в одной гамме. А вот Гарик Харламов с ними не пришел. Отметим, что после развода супругам удалось остаться друзьями.
Кристина Асмус с дочкой. Фото: пресс-служба
Также на фестиваль заглянули Антон Златопольский с супругой Дарьей и сыном. Генеральный директор телеканала «Россия» был в рубашке, брюках и кепке. Его возлюбленная облачилась в белую юбку и черную футболку. Они насладились вечером искусств.
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Антон Златопольский с женой и сыном. Фото: пресс-служба
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