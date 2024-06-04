Орлова поддержала Пелагею, которой бывший муж запретил вывозить дочку за границу: «Мерзко, когда отцы поступают вот так»

Пелагея обычно молчит о семейный проблемах. После развода с Иваном Телегиным в 2019 году она сама растила дочку Таисию. Певица вывозила ее на Мальдивы, устраивала дни рождения. Но на днях, когда девочка окончила первый класс, она хотела отвезти ее в Турцию. Но на море кроха не попала, так как в аэропорту выяснилось, что Телегин запретил вывозить его дочку за границу. Поэтому их сняли с рейса.

Артистка быа поражена тем, что он даже не оповестил ее об этом. Пелагея посетовала, что у него новая жена и родился еще один ребенок, а про дочку он целый год не вспоминал.

Ее поддержала Ольга Орлова, которая растит маленькую дочку Анну с мужем-бизнесменом. Она возмущена поступком Телегина.

«Мерзко, когда отцы поступают вот так. Нет слов. Бедный ребенок», — заявила телеведущая в соцсети.