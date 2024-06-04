Нюша намекнула, что измена Игоря Сивова стала причиной развода: «Это был серьезный звоночек. Я сделала большой вывод»

Нюша в этом году изменила свою жизнь. Она решила подать на развод с Игорем Сивовым. Певица похудела и снова стала писать песни. Она регулярно выходит в свет в Москве. На этот раз артистка дала интервью Лауре Джугелии. Она призналась, что не была счастлива. Ей потребовалось время, чтобы это осознать. Певица отметила, что ей пришлось прости несколько этапов перед расставанием. Она заявила, что нет точной даты, когда они перестали быть парой.

Когда Лаура спросила про измену, о которой Нюша обмолвилась ранее. Тогда она не сказала, что муж переступил черту верности. Но и теперь артистка избегала подробностей. Она лишь добавила, что каждый человек имеет право на ошибку, и что не все так просто, как кажется.

«Дело в том, что я бы не хотела погружаться в какие-то подробности в данном вопросе, потому что была ситуация, которую мы пережили. Каждый раз нас сделал свои выводы. Это большая была точка роста для нас обоих. Не вижу смысла какие-то вещи объяснять и рассуждать. Хочется, чтобы любая информация несла в себе конкретную пользу», — пояснила Нюша.

Она также согласилась с Сивовым, который недавно заявил, что по сути измен нет. По его мнению, это лишь придуманный термин.

«Измена по сути только самому себе. Когда человек попадает в такую ситуацию, важно не впадать в состояние жертвы. Надо задаться вопросом, почему создалась такая ситуация, что я могу поменять в себе вне зависимости от того, как и с кем это произошло. Каждый второй сталкивается с такой ситуацией. На мой взгляд, если ситуация повторяется, то нужно понять, почему это происходит», — высказалась певица.

«Мне важно, чтобы отношения имели определенную яркость. Не нужно все время жить, как на вулкане, но все равно должны быть эти чувства, которые тебя вдохновляют на определенное поведение. <…> У нас была всего лишь одна ситуация (про измены). Это был серьезный звоночек. Я сделала большой вывод», — сказала она в YouTube-шоу FAMETIME TV.