Нюша не была счастлива в отношениях с Сивовым: «Поняла, что живу не совсем свою жизнь»

Нюша давно стала популярной певицей. Однако потом она погрузилась в брак с Игорем Сивовым. Певица родила двоих детей. При этом она долго не выступала. Но в этом году артистка снова стала готовить новые треки, запланировала концерт и подала на развод с Игорем Сивовым.

Ей захотелось глобальных перемен. В новом интервью она честно призналась, что отношения не принесли ей счастья. Постепенно звезда осознала, что брак уже не нужен ей.

«Я пришла к тому, что вроде бы в целом у меня все хорошо, но я несчастлива. Я поняла, что живу не совсем свою жизнь. Что в тот момент я жила больше жизнью бывшего мужа. Весь этот семейный процесс, если быть честной, это не про меня. Это был первый шаг к этой искренности с собой. Картинка вроде бы симпатичная, но что-то тут не так», — пояснила Нюша в YouTube-шоу FAMETIME TV.

К слову, ей удалось мирно разойтись с Сивовым. Они не будут делить имищество и судиться из-за детей. Певица готова ездить в Дубай к дочке и сыну. Она считает, что для наследников ничего не изменится.