Искандарова заявила, что на день рождения Галустяна в Китае пришли не все участники «Сокровищ императора»

Уже в ближайшие выходные состоится финал шоу «Сокровища императора». Примечательно, что сильнейшими командами оказались Женя Ершов со своей мамой, Дава с братом и модель Маша Миногарова со своим лучшим другом. Кто-то их них получит 10 миллиовнов рублей. За время проекта происходило много ссор и склоков между участниками.

Съемки проходили в октябре 2023 года. Тогда ведущий Михал Галустян отметил день рождения. Он собрал всех, кого смог, в ресторане в Китае. Участников шоу Михаил тоже позвал, выделив им отдельный столик.

Женя Искандарова, которая играла с Кариной Кокс, поделилась кадрами с праздника. На них она с подругой красуется вместе с именинником. На кадрах можно увидеть вторую ведущую Ольгу Бузову в мерцающем платье. Также пришли Ершов с мамой, Иван Пышненко с братом, Олег Верещагин с женой.