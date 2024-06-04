Искандарова заявила, что на день рождения Галустяна в Китае пришли не все участники «Сокровищ императора»

Уже в ближайшие выходные состоится финал шоу «Сокровища императора». Примечательно, что сильнейшими командами оказались Женя Ершов со своей мамой, Дава с братом и модель Маша Миногарова со своим лучшим другом. Кто-то их них получит 10 миллиовнов рублей. За время проекта происходило много ссор и склоков между участниками.
Съемки проходили в октябре 2023 года. Тогда ведущий Михал Галустян отметил день рождения. Он собрал всех, кого смог, в ресторане в Китае. Участников шоу Михаил тоже позвал, выделив им отдельный столик.
Женя Искандарова, которая играла с Кариной Кокс, поделилась кадрами с праздника. На них она с подругой красуется вместе с именинником. На кадрах можно увидеть вторую ведущую Ольгу Бузову в мерцающем платье. Также пришли Ершов с мамой, Иван Пышненко с братом, Олег Верещагин с женой.
День рождения Михаила Галустяна в Китае. Фото: соцсети Жени Искандаровой.
«5 октября у Мишы Галустяна День Рождения) Все участники приглашены! Хоть и была дикая усталость, мы взяли себя в руки, помылись, оделись и пришли развеяться. Это был день, когда закончили снимать 3-ю серию, и завтра выходной, поэтому я разрешила себе гулять до 2-х ночи.
Пришли не все участники — кто-то уснул, кто-то был не в настроении тусоваться, хотя приготовил невероятно крутой творческий подарок. Участников посадили за отдельный стол, угощения были, конечно, барские, и было очень круто увидеть всех ребят в гражданском, а не в этих разноцветных, выцветших после первой же стирки, футболках», — поделилась Искандарова.
Напомним, что на первой неделе шоу выбыла пара Зураб Матуа и Александр Аверин. Потом пришли Филипп Киркоров и австрийский актер Вольфганг Черни. Также участниками были Анатолий Цой и его директор Валентин Ли.
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