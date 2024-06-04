Нюша заявила, что отдала права на свои песни отцу после разрыва контракта: «Мне было важно не оставить его без всего»

Нюша выступает на сцене с юного возраста. Уже в 13 лет она ездила на гастроли. Певица отмечает, что у нее был длинный период, когда она была на пике популярности. Когда артистка сыграла свадьбу с Игорем Сивовым, у нее закончился контракт с отцом Владимиром Шурочкиным. Тогда она захотела работать без него.

«У нас был условный контракт на 10 лет. Когда он стал заканчиваться, я изъявила желание, что хочу поработать с другим коллективом, с другими людьми. Мы несколько лет этот вопрос утрясали. Там было много всего, и в личных отношениях. У папы был свой взгляд на ситуацию, у меня свой. В итоге мы мирно договорились, что все те песни, которые были написаны совместно, авторские принадлежат ему, хотя технически они принадлежат мне. Они были созданы совместно. Мы так договорились. Папина вся жизнь была заточена на бизнесе и доходе. На тот момент мне было важно, не оставить его без всего. Оставить ему какую-то часть, как напоминание о проделанном труде», — пояснила звезда в YouTube-шоу FAMETIME TV..

При этом Нюша добавила, что новые песни уже принадлежат ей. Она обновила свой имидж. Певица готовится к новым творческим прорывам. Она делала перерыв их-за рождения детей, но теперь планирует новые концерты.