Проклова рассказала, что пережила смерть троих детей: «У меня была беременность двойней, потом я еще одного сына потеряла»

Елена Проклова три раза состояла в браке. От первого мужа Виталия Мелик-Карамова у нее есть дочка Арина, которой 51 год. Также от третьего мужа Андрея Тришина, с которым она была 30 лет в браке, у нее есть дочка Полина. Старшая наследница уже подарила маме внучку Алису.

Артистка рассказала, что пережила смерть троих детей. Между рождениями дочек у нее были две бременности. Сначала она потеряла близнецов во время родов. Еще один мальчик умер спустя неделю после рождения.

«С детства мечтала быть многодетной мамой, считала, что у меня обязательно будет пять детей, огромная семья. Мы всегда будем ходить по грибы, ловить рыбу... У меня была беременность двойней, потом я еще одного сына потеряла. У меня и есть пять детей — сыновья ушли, но я не могу сказать, что их нет», — заявила Елена Игоревна в шоу «Искры летят» на Муз-ТВ.

Она призналась, что горе ей помогла пережить старшая дочка. Актриса услышала от нее слова, которые ей помогли. Она осознала, что только сама может перестать горевать. Проклова подчеркнула, что всегда будет помнить своих сыновей и скорбеть. Она пояснила, что не смогла выносить малышей из-за густой крови.

«Когда я носила младшую дочь, с моей густотой кровью начали бороться сразу. Я сделала себе 770 уколов в живот», — пояснила звезда.