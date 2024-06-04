Нюша заявила, что ей нечего делить с Игорем Сивовым: «У нас был брачный договор»

Нюша недавно подала на развод с Игорем Сивовым. Они прожили вместе семь лет. Даже ради детей артистка не стала сохранять брак с коучем. Она решила дать интервью Лауре Джугелии, в котором раскрыла все подробности. Певица призналась, что проходила много этапов в отношениях с супругом. Она подчеркнула, что никогда не знала, сколько он зарабатывает. Нюша свою часть доходов тратила на себя. По ее словам, Сивов содержал полностью семью, оплачивал все путешествия. При этом артистка заявила, что совместно нажитого имущества у них нет.

«У нас был брачный договор. Мы договорились, что каждый остается при своем. У нас нет совместного имущества, мы ничего не делим. И вместе не живем», — сказала Нюша в YouTube-шоу FAMETIME TV.

Она также заявила, что не знает, состоит ли Сивов сейчас в новых отношениях. Однако певица отметила, что у них есть договоренность по этому поводу. Бывшие супруги сообщат друг другу, если у них появится вторая половинка.

Нюша добавила, что продолжит жить на две страны. Она пояснила, что ее дети находятся в Дубае. Там ее дочка Серафима-Симба ходит в школу. Определять местожительства наследников экс-супруги не будут.