Беременная Арзамасова устроила фотосессию на улице: «Все круглее, тяжеловесней»

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она погружена в отношения с Ильей Авербухом. Актриса гораздо моложе своего избранника. Однако фигурист признавался, что они этого совсем не ощущают. Звезда сериала «Папины дочки» уже растит сына Льва, которому скоро будет три года. А весной пара объявила, что они снова ждут пополнения в семье. Авербух рад, что так складываются события, так как он хочет успеть поставить детей на ноги. Пока Лиза продолжает работать. Хотя изменения в ее фигуре уже не скрыть.

4 июня актриса выложила кадр из новой фотосессии, которую устроила на улице. Она облачилась в платье оверсайз кофейного цвета. Арзамасова подчеркнула выпирающий живот.