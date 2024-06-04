Петр Чернышев не стал скрывать от 5-летней дочки Милы, что ее мамы больше нет с ними

Анастасия Заворотнюк на протяжении пяти лет боролась с раком мозга. Обычно с таким диагнозом при лечении пациенты живут 1-2 года, однако звезда ситкома «Моя прекрасная няня» отвоевала пять лет жизни. И все эти годы рядом с ней был муж фигурист Петр Чернышев. Они поженились в 2008 году. Их общий ребенок дочка Мила родилась в 2018-м после ЭКО. Почти сразу же Анастасия Заворотнюк узнала, что у нее рак. Лечение она проходила в Германии, а потом и в России. В последнее время врачи не брали с семьи актрисы денег за оказанные услуги. Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе на руках у мужа. Говорят, что она нуждалась в сильнейшей обезболивающей терапии.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале
Анна Заворотнюк не отходила от маленькой сестренки Милы. Фото: KP.RU/ Андрей Фролов
На похоронах актрисы было много поклонников, пришли ее коллеги, друзья, дочка Анна с мужем, Петр Чернышев, мама актрисы 81-летняя Валентина Борисовна еле стояла на ногах, тихо плакала и держалась рядом с внучкой, сын Майкл со своей девушкой и многие другие, кто пришел проводить Анастасию Заворотнюк в последний путь. На прощание с актрисой не привели ее 5-летнюю дочку Милу.
Однако Петр Чернышев не стал скрывать от девочки, что ее мамы больше нет с ними. Они вместе пришли на Троекуровской кладбище, где похоронена актриса, чтобы почтить ее память. Рядом с маленькой Милой была ее старшая сестра Анна, она с бабушкой Валентиной Борисовной не отходили от девочки ни на шаг, поддерживая ее. Там же накрыли поминальный стол. Конечно, маленькая Мила еще не понимает, что случилось с ее мамой, почему она так долго болела. Она будет помнить маму только по фотографиям, отрывочным воспоминаниям и рассказам отца.
Читайте также: