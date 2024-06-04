Петр Чернышев не стал скрывать от 5-летней дочки Милы, что ее мамы больше нет с ними

Анастасия Заворотнюк на протяжении пяти лет боролась с раком мозга. Обычно с таким диагнозом при лечении пациенты живут 1-2 года, однако звезда ситкома «Моя прекрасная няня» отвоевала пять лет жизни. И все эти годы рядом с ней был муж фигурист Петр Чернышев. Они поженились в 2008 году. Их общий ребенок дочка Мила родилась в 2018-м после ЭКО. Почти сразу же Анастасия Заворотнюк узнала, что у нее рак. Лечение она проходила в Германии, а потом и в России. В последнее время врачи не брали с семьи актрисы денег за оказанные услуги. Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе на руках у мужа. Говорят, что она нуждалась в сильнейшей обезболивающей терапии.

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