Леди Гага ждет рождения первенца

Леди Гага в последнее время редко появляется на публике. Певица также сократила количество выступлений. А на днях она приехала на свадьбу своей сестры Натали Джерманотты в Йорке. Артистка облачилась в черное облегающее мини-платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. У папарацци и очевидцев не осталось сомнений, что 38-летняя звезда беременна.

На праздничном ужине она была со своим бойфрендом Майклом Полански. Пара строит отношения уже четыре года. При этом на пальце Гаги появилось кольцо с внушительным бриллиантом. По всей видимости, у влюбленных состоялась помолвка, пишет The Sun.

Отметим, что не так давно певица закончила сниматься в фильме «Джокер: Безумие на двоих», премьера которого состоится 2 октября. На данный момент она записывает новый сольный альбом. В мае артистка один раз вышла в свет. Она посетила показ фильма-концерта «Gaga Chromatica Ball». На красной дорожке певица была в наряде, который максимально маскировал ее увеличившийся живот.

Напомним, что до встречи с Полански Леди Гага пережила тяжелое расставание с Кристианом Карино, с которым была помолвлена. По слухам, он сильно ревновал артистку, что и стало причиной размолвки. До этого она рассталась с актером Тейлором Кинни, с которым также дело не успело дойти до свадьбы.