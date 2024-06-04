Петр Чернышев впервые привел пятилетнюю дочку на могилу Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк была похоронена 1 июня на Троекуровском кладбище. Актриса умерла после пяти лет борьбы с раком головного мозга. Ее муж Петр Чернышев плакал рядом с гробом возлюбленной. Рядом была мама артистки Валентина Борисовна, а также дети Анна и Майкл. Лишь младшую дочку Милу они решили не брать на траурные мероприятия.

Однако на следующий день вся семья Заворотнюк приехала на кладбище. Они накрыли поминальный стол. Петр привел свою дочку на могилу матери. Девочка была в розовой юбке, белых гольфах, кофте и шляпке. С малышкой общалась сестра. Под руку ее вела бабушка.