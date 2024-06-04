Петр Чернышев впервые привел пятилетнюю дочку на могилу Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк была похоронена 1 июня на Троекуровском кладбище. Актриса умерла после пяти лет борьбы с раком головного мозга. Ее муж Петр Чернышев плакал рядом с гробом возлюбленной. Рядом была мама артистки Валентина Борисовна, а также дети Анна и Майкл. Лишь младшую дочку Милу они решили не брать на траурные мероприятия.
Однако на следующий день вся семья Заворотнюк приехала на кладбище. Они накрыли поминальный стол. Петр привел свою дочку на могилу матери. Девочка была в розовой юбке, белых гольфах, кофте и шляпке. С малышкой общалась сестра. Под руку ее вела бабушка.
Мила была с бабушкой и няней. Фото: кадр из видео, соцсети
Могила Заворотнюк усыпала цветами. Поклонники выстраивались в очередь, чтобы отдать дань актрисе. Чернышев выглядел отрешенно. Дочка звезды не смотрела на могилу мамы. Она была окружена внимание родных. С ней беседовала Анна, присев на корточки. Она не плакала и с серьезным видом слушала свою старшую сестру. Также на малышку смотрел с нежностью и улыбкой ее брат Майкл. В это время отрешенный Чернышев стоял у могилы жены. Потом он накрыл на стол.
Семья Заворотнюк пришла на кладбище. Фото: KP.RU/ Андрей Фролов
Во время поминального обеда Мила достала из сумочки подарок для мамы. По всей видимости, девочке аккуратно рассказали, что ее родительницы теперь на небесах.
К слову, Анна пришла со своим тайным мужем. Мужчина то и дело разговаривал по телефону. А вот Майкл был без своей возлюбленной.
Напомним, что Заворотнюк родила старших наследников от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. А в уже зрелом возрасте после ЭКО она подарила дочку Милу Петру. Вскоре после этого у нее диагностировали рак.
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Анна говорила с сестрой. Фото: KP.RU/ Андрей Фролов
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