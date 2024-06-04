Собчак удивилась, что после вечеринки Ивлеевой Бузовой дали выступить в откровенном наряде: «В чем разница?»

Ольга Бузова 1 июня выступила в Уфе на концерте в честь Дня защиты детей. Она поразила публику, надев откровенный наряд. На артистку написали жалобу, горожане даже обратились в Следственный комитет. Многие депутаты были возмущены тем, в каком виде предстала артистка. Сама Ольга вечером прокомментировала ситуацию. Она подчеркнула, что у нее всегда были яркие образы, а на концерте есть возрастные ограничения. При этом телеведущая извинилась перед теми, кого оскорбила своим видом.

О ситуации высказалась Ксения Собчак. Она посчитала, что Бузова должна понести наказание, как Настя Ивлеева, которая после вечеринки в «Мутаборе» заплатила штраф и лишилась заработка. напомним, что блогерша была в смелом наряде с драгоценным камнем ниже поясницы.

«Я реально запуталась. Можете мне объяснить, дорогая администрация президента, почему Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей "голую вечеринку" Бузовой на вечеринке VK в белье — можно? В чем разница? Или нельзя именно с изумрудом? Если что, я не ропщу, спрашиваю для друга. Вообще, классно, что женщины еще где-то в России могут так свободно выступать в 2024 году», — написала Собчак.

Пользователи Сети решили, что блондинка решила подставить свою экс-коллегу по «Дому-2», настучав на нее.