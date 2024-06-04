Беременная Мусульбес показала себя без макияжа сразу после душа с полотенцем на голове

Татьяна Мусульбес вот-вот подарит Роману Капаклы первенца. Возлюбленный участницы проекта «Дом-2» уже сделал ей предложение руки и сердца. И это при том, что он не спешил разводиться с теперь уже бывшей женой Мариной Африкантовой. Именно она подала на развод, узнав о том, что муж ей изменял с другой участницей телестройки прямо у нее под носом. Простить такое Роману Капаклы она не смогла.

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