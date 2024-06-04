Беременная Мусульбес показала себя без макияжа сразу после душа с полотенцем на голове

Татьяна Мусульбес вот-вот подарит Роману Капаклы первенца. Возлюбленный участницы проекта «Дом-2» уже сделал ей предложение руки и сердца. И это при том, что он не спешил разводиться с теперь уже бывшей женой Мариной Африкантовой. Именно она подала на развод, узнав о том, что муж ей изменял с другой участницей телестройки прямо у нее под носом. Простить такое Роману Капаклы она не смогла.
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Татьяна Мусульбес без макияжа потеряла весь свой гламурный вид. Фото: соцсети
В stories микроблога Татьяна Мусульбес появилась без макияжа, немало удивив подписчиков. Многие подметили, что беременная звезда «Дома-2» потеряла весь свой гламурный вид, от образа дивы не осталось и следа. Заспанная с чуть оттекшим лицом и пухлыми щеками возлюбленная Романа Капаклы может похвастаться миловидной внешностью.
Однако именно яркий макияж добавляет образу Мусульбес пикантности, делая ее знойной красоткой. С потрескавшимися губами и с полотенцем на голове после душа возлюбленная Романа Капаклы выглядела по-домашнему уютно. Многим такой образ Татьяны Мусульбес понравился больше, так как естественность украшает даже лучше. Появилась какая-то мягкость, чувственность и натуральность в чертах лица и взгляде. Участница «Дома-2» даже стала выглядеть моложе.
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