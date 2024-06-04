Блиновская выставила на продажу квартиру в Москве за 69 млн рублей

Елена Блиновская находится в СИЗО из-за крупного долга перед налоговой. Примечательно, что недавно ее просьба об изменении меры пресечения была отклонена. Блогерша также подала заявление, что хочет признать себя банкротом. А теперь стало известно, что она намерена продать то, что у нее есть. Бизнесвумен начала с того, что выставила на продажу квартиру в элитном ЖК к Москве.

Она записана на мужа звезды Алексея Блиновского. За недвижимость с двумя гардеробными и двумя ванными комнатами, а также с дорогостоящей мебелью пара просит 69 млн рублей. В этом же ЖК у них есть еще одна квартира, которую они хотят сдать за 250 тысяч в месяц. Эти апартаменты записаны на сыновей Елены Мирона и Всеволода, а также на ее отца.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что все имущество Блиновской продолжает находиться под арестом. Напомним, что счета блогерши заблокированы.