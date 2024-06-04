Капаклы прижался к беременному животу Мусульбес: «Еще не родилась, а уже знает, что она самая красивая на свете»

Устроив пышный праздник и объявив на гендер-пати, что у них будет дочка, Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес нарвались на критику поклонников, которые посчитали, что те «продали» такой важный для них момент ради того, чтобы заработать на рекламе, аудитории и подписчиках. Другие пошутили, что будущую дочку Роман Капаклы назовет именем, которое будет созвучно с Мариной, к примеру, Марьяной или Марианной. В честь бывшей жены Марины Африкантовой, которая не смогла простить ему измену и подала на развод.
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Роман Капаклы прильнул к беременному животу Татьяны Мусульбес. Фото: соцсети
На свежих кадрах Роман Капаклы прильнул к беременному животу Татьяны Мусульбес в приступе отцовской гордости. Звезда проекта «Дом-2» счастлив, что у него будет дочка, малышку он называет своей принцессой.
«Еще не родилась, а уже знает, что она самая красивая на свете — папина принцесса. Пишут, что на этом сроке ребенок уже все понимает, чувствует и даже учится отличать голос отца и мамы. Поэтому теперь она в курсе всех сплетен, ведь в их обсуждении, она принимает непосредственное участие», - отметил Капаклы.
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