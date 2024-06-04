Капаклы прижался к беременному животу Мусульбес: «Еще не родилась, а уже знает, что она самая красивая на свете»

Устроив пышный праздник и объявив на гендер-пати, что у них будет дочка, Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес нарвались на критику поклонников, которые посчитали, что те «продали» такой важный для них момент ради того, чтобы заработать на рекламе, аудитории и подписчиках. Другие пошутили, что будущую дочку Роман Капаклы назовет именем, которое будет созвучно с Мариной, к примеру, Марьяной или Марианной. В честь бывшей жены Марины Африкантовой, которая не смогла простить ему измену и подала на развод.

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