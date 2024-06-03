Милонов заявил, что Бузова на концерте в Уфе выступила в оскорбительном виде: «Это недопустимо»

Певицу Ольгу Бузову позвали выступить на концерте в Уфе в честь Дня защиты детей. Однако никто не ожидал, что артистка выберет откровенный наряд. Ее костюм не скрывал прелестей знаменитости. После этого разгорелся скандал. Многие были возмущены ее видом. В Следственный комитет даже поступила жалоба на Бузову от горожан. А депутат Виталий Милонов считат, что вместо певицы на концерте лучше бы выступила многодетная мама. Он считает, что бывшая ведущая «Дома-2» не несет никаких семейных ценностей.

«Что касается ее внешнего вида, то он всецело соответствует уровню развития и воспитания Бузовой, которая не удержалась и даже на детском празднике дефилировала в кожаных трусах», — сказал Милонов.

Он подозревает, что Ольга не может успокоится после того, как не нашла себе жениха на шоу.

«Бузова вышла на сцену в таком оскорбительном для большинства россиян в виде. Это попытка ультрарыночного сексизма продать и пропиарить себя за счет вторичных половых признаков. Это недопустимо на детском празднике», — подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства, пишет « МК ».