Киркоров устроил застолье в честь дня рождения своего отца: «Доживет до 120! Он знает какой-то секретик»

2 июня в семью Филиппа Киркорова пришел праздник. Его отец Бедрос отпраздновал 92-летие. Певец устроил застолье, собрав друзей и близких. Все собрались, чтобы поздравить народного артиста с днем рождения. Сын именинника была в черном костюме с рисунком в виде алых цветов. Он недавно сделал стрижку, обновив имидж. Филипп произнес речь в честь своего отца.

Он поблагодарил посла Болгарии, который приехал на праздник. Также певец поделился новостью. В свое время его папа вместе с Иосифом Кобзоном написали письмо в ЮНЕСКО с просьбой не сносить памятник советскому солдату-освободителю «Алешка», в болгарском городе Пловдив. И теперь был дан ответ, что памятник сохранят.