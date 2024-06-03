Киркоров устроил застолье в честь дня рождения своего отца: «Доживет до 120! Он знает какой-то секретик»

2 июня в семью Филиппа Киркорова пришел праздник. Его отец Бедрос отпраздновал 92-летие. Певец устроил застолье, собрав друзей и близких. Все собрались, чтобы поздравить народного артиста с днем рождения. Сын именинника была в черном костюме с рисунком в виде алых цветов. Он недавно сделал стрижку, обновив имидж. Филипп произнес речь в честь своего отца.
Он поблагодарил посла Болгарии, который приехал на праздник. Также певец поделился новостью. В свое время его папа вместе с Иосифом Кобзоном написали письмо в ЮНЕСКО с просьбой не сносить памятник советскому солдату-освободителю «Алешка», в болгарском городе Пловдив. И теперь был дан ответ, что памятник сохранят.
Филипп Киркоров поздравил отца. Фото: соцсети Филиппа Киркорова
«Не часто в семье можно встретить двух народных артистов. Это удивительно, что так быстро бежит время. И уже 92! Но судя по родословной и по генетике, я знаю, что Бедрос доживет до 110 или 120 лет. Он знает какой-то секретик. И в первую очередь этот секрет находитмся в его сердце. Он действительно сделал очень много доброго и хорошего людям», — сказал Киркоров.
Он спел для именинника и преподнес ему торт с микрофоном. Сам Бедрос заявил, что ему не хватает жены, которая рано ушла из жизни. Артист признался, что до сих пор выступает для нее.
На мероприятии не было внуков звезды Аллы-Виктории и Мартина. Певец отправил их учится за границу. Киркоров-старший не скывает, что скучает по ним. Он хочет увидеть, как они повзрослеют.
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