Наташа Королева призналась, что сын целый месяц прятал невесту в доме: «У нее ни кола ни двора»

Наташа Королева стала героиней передачи «Ваша Наташа». Она отровенно рассказала о личной жизни Наташе Подольской. Певица вспомнила, что не хотела рожать детей от Игоря Николаева. Также она призналась, что забеременела после ночи с Сергеем Глушко и сразу заказала у нее мальчика. В итоге они вырастили сына Архипа. Теперь 22-летний парень живет отдельно. Он съехал от родителей два года назад.

Артистка отметила, что он во время пандемии расстался со своей девушкой, которая на 7 лет его была старше. Потом Архим стал с друзьями ходить по барам, чтобы забыть свою первую любовь. В тот момент он встретил Мелису, которая только приехала покорять Москву, но найти работу в пандемию было сложно.

«Они познакомились. И так как душа у него сердобольная, и слава Богу, что она у него такая, он ее пожалел, так как она была реально ни кола ни двора. Приехала и что делать?» — отметила Наташа.

«В данной ситуации заливая свою тоску по первой любви он пожалел девчонку и приютил. Честно говоря, она жила у нас почти месяц, но мы не знали, что у него там на его половине дома живет человек. Он тихо ее приводил, носил ей еду. Он понимал, что ситуация запредельная», — пояснила певица.

Она призналась, что обо всем догадалась няня Валя, которая его растила, поняла, что в доме кто-то есть. После этого Королева попросила сына показать, кого он привел. Если первая девушка не нравилась Королевой, то Мелиса произвела на нее хорошее впечатление. После завершения пандемии Архип стал жить отдельно со своей невестой. Певца считает, что у них все сложится, если быт не убьет чувства.

«У нее есть качества, которые импонируют. Так как ее бабушка воспитывала, она хозяйственная и очень домашняя, что безусловно любой маме сына нравится. Накормит, у нее такой характер, она ни себя, ни его в обиду не даст», — сказала Наташа.