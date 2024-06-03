Наташа Королева о романе сына с девушкой, которая на 7 лет его старше: «Меня штормило. Я видела, что эти отношения не долгосрочные»

Наташа Королева воспитала сына Архипа со своим мужем Сергеем Глушко. Она долго не хотела иметь детей, но после встречи с мужем у них все получилось с первого раза. Однако в передаче «Ваша Наташа» артистка заявила, что потом они не раз пытались завести еще детей, но это им не получилось.

Свою любовь и заботу звезда дарила наследнику. Она признавалась, что уж в 14 лет он напился. Наташа проводила с ним беседы, чтобы Архип не свернул на кривую дорожку. Только в 20 лет он ушел из дома и стал жить самостоятельно. Певица призналась, что в период пандемии у него произошли перемены в личной жизни.

«Он встречался с девушкой. Она была старше. Мы переживали по этому поводу. Ему 17 было, а ей — 24. Это у него такой был первый опыт встречаний. Такая любовь-любовь была», — отметила Королева.

По ее словам, познакомился Архип с девушкой в интернете. Она призналась, что волновалась, так как сын был еще «зеленый». При этом артистка пояснила, что до этого три года ее сын учился в США и вел переписки с девушками. Наташа рассказала, что он стал меняться, когда в его жизни появилась девушка. Она добавила, что ему было можно учиться, так как он был влюблен.

«Потом все само собой у молодежи разруливается. Никогда не надо влезать ни в чьи отношения. С нашей взрослой колокольни нам трудно понять, что у них там», — пояснила артистка.

Она какой-то время наблюдала за отношениями сына, так как он привез свою избранницу домой. По словам Наташи, тогда ей было трудно себя сдерживать, но она старалась не вмешиваться в их отношения.

«Меня штормило. Я видела, что эти отношения недолгосрочные. Девчонка взрослая, девчонка приехала завоевывать Москву. Я понимала, что ей нужен более взрослый, более опытный, финансово независимый человек. Она положила глаз на молодого симпатичного, но с прицелом, что может какой-то мажорный ребенок и родители раздвигают все дороги. Я видела ее хитрость, потребительское отношение к нему», — поделилась звезда.