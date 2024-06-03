Наташа Королева намерена отправить сына учиться в Японию

Наташа Королева стала гостьей в передаче «Ваша Наташа». Она рассказала о своем браке с Игорем Николаевым. Певица не хотела рожать детей в молодом возрасте. А вот с новым мужем Сергеем Глушко все случилось неожиданно.

Она забеременела на первом свидании. У нее родился сын Архип. Пара сыграла свадьбу и до сих пор влюбленные вместе. Наследник артистки ездил учиться в США. По словам Королевой, он сам захотел вернуться. По образованию, он педагог японского языка и переводчик.

«Наверно, он будет расширять свой профессиональный кругозор. Если нам удастся в наше непростое время, чтобы он поехал в Японию в магистратуру. Чтобы хорошо владеть иностранным языком, надо немножко пожить в стране. Если получиться ему на год или два поехать поучиться в Японию, он этого очень хочет, наверное, он бы вернулся очень классным специалистом», — поделилась Наташа.

По словам певицы, Архип съехал полтора года назад, когда ему было 20 лет. Артистка отметила, что это было обоюдное решение.