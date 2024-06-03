Внук Аллы Пугачевой хочет сдать бывшую дачу певицы за 200 тысяч рублей в месяц

Никита Пресняков не живет в России почти два года. Он уехал в США с женой Аленой. За границей ему труднее строить карьеру. Порой он ищет заработок на родине. И все это время артист пытался продать бывшую дачу Аллы Пугачевой. Она купила участок еще в 90-х годах и решила там построить дом на свой вкус, где сделала дорогую отделку из дерева и мрамора. Прям с участка есть выход к береговой линии. Еще 10 лет назад артистка подарила особняк своему внуку. Он там любил устраивать вечеринки с друзьями и отдыхать с женой.

Сначала Никита выставил дом на продажу за 225 млн рублей. Но покупатель не нашелся. В этом году он снизил цену сначала до за 132 млн 500 тыс. рублей, а спустя еще несколько недель цена составила 125 млн рублей. А так как продажа трехэтажного дома с устаревшим интерьером затянулась, внук певицы добавил еще одну опцию в объявление: «Возможна аренда на длительный срок». Месяц проживания в особняке звезды стоит 200 тысяч рублей в месяц, пишет KP.RU.

Напомним, что у Преснякова есть еще квартира в центре Москвы, которую ему подарила Пугачева на свадьбу. Сама певица получила недвижимость в подарок от бывшего мужа. Сейчас квартира стоит около 100 млн рублей.