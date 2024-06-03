Орлова ответила на претензию, что рассказала тайну о Заворотнюк на шоу: «Никто не узнал бы, если бы таковым было желание семьи»

Анастасия Завортнюк тяжело болела пять лет. О ее состоянии знали только родные. 30 мая актриса умерла в хосписе. Родные рассказали о случившемся в соцсетях. После этого Андрея Малахов собрал ее друзей и близких в своей студии. Среди гостей была Ольга Орлова. Она рассказала, что одной из первых узнала, что у Заворотнюк рак. Их знакомство случилось, когда актриса заболела.

По ее словам, раздался звонок от Петра Чернышева, который хотел с ней посоветоваться. Он захотел приехать и лично с ней пообщаться. Вместе с ним приехала Заворотнюк. Орлова отметила, что после этого они были на связи.

Телеведущая выразила благодарность всему медперсоналу, который держал в тайне, что звезда «Моей прекрасной няни» лечится. Она подчеркнула, что для сохранения конфиденциальности многое сделала семья артистки. Это позволило им спокойно выстроить лечение Анастасии.

После выхода передачи на Орлову обрушилось много критики. Многие ее стали упрекать за то, что она раскрыла тайны чужой семьи. Она обратилась к тем, кто был возмущен.

«Когда случилось это грустное событие, Андрей Малахов, наверное, единственный сделал программу, которую согласовал с семьей. Именно близкий круг Насти дал список тех, кого они хотели бы видеть на этой передаче. И меня также попросили приехать и быть в эфире», — раскрыла она.

Также певица добавила, что уточнила, что именно может говорить. Она заявила, что никогда бы не сделала ничего плохого родным Заворотнюк.

«Я очень трепетно относилась к ней. И так останется навсегда. Никто об этом не знал и не узнал бы, если бы таковым было желание семьи», — высказалась ведущая.

1 июня актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Многие коллеги и друзья пришли, чтобы проводить ее в последний путь.