Аскольд Запашный рассказал о состоянии упавшей с коня дочери: «Тройной перелом плюсневых костей»

Аскольд Запашный много лет выступает в цирке вместе с братом Эдгаром. У него есть дочки Ева и Эльза, которые продолжают династию. Но на днях случился неприятный инцидент. 14-летняя Ева во время выступления на арене упала с лошади и получила травму. Животное поскользнулось и упало на глазах публики. Наездница не могла на ней удержатся, так как конь завалился на бок.

Обеспокоенный Аскольд навестил наследницу в больнице.

«Она у меня очень крепкая и, несмотря на тройной перелом плюсневых костей, сохраняет бодрость духа», — заявил дрессировщик.

Он добавил, что у дочки болело колено, поэтому пришлось сделать МРТ. Оно показало, что травмы нет. Это означает, что возможно повреждены связки. Теперь Еве нужно дождаться еще одного МРТ. После этого врачи отпустят дочку Запашного домой, пишет « МК ».