Глеб Матвейчук прокомментировал слухи о романе с 23-летней Натальей Куликовой: «Любовь есть в моей жизни»

Глеб Матвейчук играет в театре и снимается в кино. Он никогда не был обделен женским вниманием. Примечательно, что у него был брак с Анастасией Макеевой. Потом у него долгое время были отношения с коллегой Еленой Глазковой, которая родила от него дочку Алису и сына Александра. В 2022 году актер расстался с гражданской супругой. После этого он стал еще более закрытым.

Но на днях артист приехал на XI Забайкальский международный кинофестиваль, где предстал с коллегой Натальей Куликовой. Она играет с ним в спектакле и на 20 лет его младше, но появились слухи, между ними роман. Они вместе прошлсь по красной дорожке. В беседе с журналистами Глеб заявил, что у него появилась возлюбленная.

«Любовь есть в моей жизни, но больше не могу ничего сказать, потому что я понимаю, что истина во фразе «Счастье любит тишину», действительно, существует. Поэтому мне бы не хотелось демонстрировать чувства. В моем случае это всегда приводит к неправильным последствиям», — отметил актер, пишет KP.RU.

Он не уточнил, кто его избранница. Но на фестивале Матвейчук не отходил от 23-летей коллеги. Она рассказала, что встретила актера на работе. По словам Натальи, зачастую он ей дает советы. Актриса заявила, что воспринимает его как друга.