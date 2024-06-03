21-летняя дочь актера Михайлова рассказала о будущей свадьбе: «Хотим скромную и семейную»

Александр Михайлов редко говорит о своей семье. Однако он вырастил дочку Мирославу, которой сейчас 21 год. Его наследница уже пять лет состоит в отношениях с 25-летним Анатолием Черниковым.

Недавно он решил сделать ей предложение руки и сердца. Это произошло на гала-концерте в рамках XI Забайкальского международного кинофестиваля, где папа актрисы является президентом. Когда Мирослава спела, к ней вышел возлюбленный с букетом и кольцом. Девушка призналась, что потеряла дар речи от неожиданности.

К слову, отец давно одобрил выбор своей дочки. По словам Черникова, со своей невестой он познакомился, когда ей было 16 лет, а ему 19. Он подчеркнул, что это произошло случайно в Доме кино. Теперь пара готовится к свадьбе.

«Свадьбу хотим тихую, скромную, семейную», — сказал KP.RU Анатолий.