Брухунова впервые за долгое время появилась на публике с 78-летним Петросяном

Татьяна Брухунова, которая младше своего мужа на 43 года, не скрывает, что им с Евгением Петросяном удалось построить гармоничные отношения. У пары двое детей: сын Ваган и дочка Матильда. Жена юмориста дала понять, что рожала детей сама после того, как поклонники стали писать о том, что не видели ее с округлившимся животиком. На что Татьяна Брухунова ответила, что умело скрывала свое интересное положение, подбирая наряды, которые бы не подчеркивали ее фигуру. Также она уточнила, что многие фанаты писали ей в директ, заметив, что ее талия округлилась. Брухунова подметила, что благодарна тем поклонникам, которые проявили свою деликатность, ей так долго удавалось скрывать появление второго ребенка.

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