Юморист Юрий Гальцев должен налоговой более 850 тысяч рублей

Юрий Гальцев большую часть жизни выступает на сцене. 3 июня стало известно, что у него образовался большой долг перед налоговой. Ему нужно выплатить 850 тысяч рублей. Уже почти месяц по неизвестным причинам он не спешит гасить задолженность.

Отметим, что на данный момент Гальцев активно занимается постановками в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге, где занимает должность художественного руководителя.

Телегерам-канал Shot сообщает, что представители юмориста отказалась объяснять, почему у Гальцева образовалась задолженность в 853 тысячи рублей и почему он ее не гасит.

Напомним, что ранее также выяснилось, что есть долги перед налоговой у Сергея Шнурова, Дани Милохина, Глюкозы и других звезд.