Сергей Бурунов проверил свою совместимость с Марго Робби и Марией Ароновой в популярном шоу

Сергей Бурунов стал популярным в зрелом возрасте благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки». Актер в свои 47 лет не женат. Он вообще крайне редко говорит о личной жизни. На этот раз артист пришел в шоу «Натальная карта», где ведущая Олеся Иванченко делает расклад для героя, а ее соведущий Дмитрий Журавлев делает все, чтобы убедить гостя, что происходящее обман. По словам Бурунова, он уже обращался к тарологу и тот опыт ему не понравился.

Иванченко смогла его удивить. Она объявила, что он родом с другой планеты. По ее словам, душе актер несколько сотен лет. Она заверила, что Бурунов с созвездия Плеяды. Менеджер звезды Анастасия призналась, что это вполне может быть правдой.

«Он думал стать летчиком. И ты все время говоришь, что хочешь, чтобы тебя забрали на твою планету и мечтаешь стать серебряным шариком», — сказала она. «Действительно, когда меня кто-то или что-то напрягает, я хочу улететь с этой планеты», — согласился актер.

После этого Иванчекно предложила гостю проверить совместимость с женщинами, которые ему симпатичны. Бурунов захотел узнать, ужился бы он с голливудской актрисой Марго Робби. Ведущая призналась, что у них отличная совместимость, но лишь в двух направлениях: работе и интиме.

«А больше ничего и не нужно!» — обрадовался артист.

Также он захотел узнать свою совместимость с Марией Ароновой, которая играет его жену в кино. Для точности информации ему пришлось позвонить коллеге и узнать точную дату и время ее рождения. По словам Иванченко, у них проблемы будут в интимном плане, а вот жить они могут душа в душу.