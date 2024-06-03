Киркоров отправил сына Мартина и дочь Аллу-Викторию учиться за границу

Филипп Киркоров является известным исполнителем. Он стал отцом, используя услуги суррогатной матери. У артиста растут 12-летняя дочь Алла-Виктория и 11-летний сын Мартина. До недавнего времени они учились в престижной школе в Москве. Их на автомобиле отвозили на уроки. Дом с ними постоянно находился дедушка Бедрос Киркоров. Однако стало известно, что певец отправил наследников учится за границу. Теперь его отец скучает по внукам и сетует, что редко их видит.

Об этом Бедрос Филиппович рассказал в программе «Однажды» на канале НТВ. Он пообщался с Сергеем Майоровым.

«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — сказал артист.

Он не стал уточнять, куда именно уехали его внуки. Киркоров-старший надеется, что проживет еще несколько лет и сможет увидеть, как повзрослеют малыши

«Мартин — это копия Филиппа в детстве. Он добрый. А Алла-Виктория чуточку настырная. Имеет свое мнение, не со всем согласится. Дай Бог еще год пожить, чтобы я увидел их чуть взрослей», — сказал он.

Напомним, что последний раз Киркоров появлялся с детьми на публике в Москве в марте. Он вместе с ними посетил премьеру фильма «Летучий корабль». Не исключено, что певец решил отправить их на учебу за границу из-за того, что в школе в Москве их травили одноклассники.