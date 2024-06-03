Подавшая на развод Нюша не будет делить имущество с мужем

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, недавно призналась, что у нее случился разлад в отношениях с Игорем Сивовым. Она рассказала, что они перестали жить вместе. Следом артистка решила подать на развод. Она теперь находится в Москве, но регулярно летает в Дубай, где растит детей: дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Наследники живут с мамой. А вот делить имущество с мужем, который, по слухам, изменял артистке, Нюша не будет. Дело в том, что у них за годы отношений не появилось совместно нажитого имущества.

Певица поступила хитро, ничего не покупая в браке и не оформляя на себя. По данным, Telegram-канал SHOT, она владеет квартирой в Москве площадью почти 160 квадратных метров. Недвижимость находится на Карамышевской набережной. Певица купила апартаменты в 2016 году, до свадьбы с Сивовым. Теперь эта квартира стоит 68 миллионов рублей. А у экс-возлюбленного артистки имеется квартира в Казани, в которой он прописан. Бизнесмен ее тоже приобрел до брака.

Сейчас ни у кого из супругов нет даже машины. Хотя ранее Сивов ездил на Porsche Сayenne, который продал за 6 млн рублей. Нюша также продала свой Mercedes-Benz за такую же сумму, пишет KP.RU.