Королева выдала правду, почему так и не родила Николаеву детей: «Игорь очень хотел ребенка»

Наташа Королева в своем интервью коллеге по шоу-бизнесу Наталье Подольской для ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» рассказала о причинах, по которым у нее с бывшим мужем, композитором Игорем Николаевым, не было детей.

Поп-дива объяснила, что в то время она еще не была готова стать матерью, потому что была слишком молода и не хотела говорить о детях. Когда она созрела для материнства, их брак уже находился на грани развода. Они просто не успели стать родителями и это при том, что муж певицы хотел, чтобы она родила ему детей. Хотя в кулуарах шептались, что Николаев якобы был против этого. Спустя годы выяснилось, что это было не так.

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«Игорь очень хотел ребенка. Он активно высказывал свою позицию! Но я понимала, что не готова к детям», - уточнила Наташа Королева.

Зато в браке с танцовщиком Тарзаном она родила сына Архипа. А Игорь Николаев обзавелся дочкой Вероникой, когда женился на Юлии Проскуряковой. Говоря о разводе с композитором Наташа Королева призналась, что причиной стало предательство. Она намекнула, что музыкант был ей неверен. Развод дался паре нелегко. Но сейчас певица не держит обиду на бывшего мужа, который помог ей построить певческую карьеру и завоевать признание поклонников.