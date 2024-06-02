Петросян об имени дочери от Брухуновой: «А почему не Матильда? Какой протест у вас это вызывает?»

Недавно стало известно, что 78-летний Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз. У них родилась дочка, которую назвали Матильдой.
Имя малышки вызвало дискуссии среди поклонников, некоторые посчитали его необычным. Однако Петросян не видит в нем ничего странного. Беременность и роды Брухуновой прошли в тайне от общественности.
Теперь пара воспитывает двоих детей: сына Вагана и дочку Матильду. Юморист не скрывает, что ему нравится имя, которые они с женой выбрали для малышки. К слову, сама Татьяна Брухунова моложе Евгения Вагановича на 43 года. Но пара старается не замечать разницы в возрасте.
Тем более, что юморист стал отцом. Это накладывает на него особенные обязанности. Он успевает нянчиться с сыном и дочкой, а также время от времени бывает на мероприятиях вместе с молодой женой.
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«А почему не Матильда? Какой протест у вас это вызывает?» — удивлялся Евгений Петросян, когда его спросили о и необычном имени дочери в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.