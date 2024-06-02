Анастасия Заворотнюк — о рождении дочки Милы после ЭКО: «Вот так просто: «Я пришла, здрасте». А мы потеснимся»

Сейчас дочери Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева Миле всего пять лет. И едва ли девочка понимает, что ей суждено расти, взрослеть и проходить жизненные испытания без мамы. Все эти годы после беременности, ЭКО и родов звезда ситкома «Моя прекрасная няня» боролась с раком мозга, у нее была глиобластома, один из самых агрессивных видов рака. Анастасия Заворотнюк недолго радовалась своему материнству, дальше последовало лечение, операции, биопсия.
Говорили, что пациенты с таким диагнозом уже не будут прежними, даже если наступает ремиссия, а рост опухоли замедляется. Возможны страшные последствия, к примеру, паралич, но не всего организма, он может быть и частичным.
На похоронах актрисы заметили, что она сильно похудела, болезнь забрала у нее счастье, здоровье и наконец саму жизнь. Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе на руках мужа Петра Чернышева, писали, что она нуждалась в сильнодействующих обезболивающих.
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Анастасия Заворотнюк успела понянчиться с дочкой Милой. Фото: соцсети
Побыть с маленькой дочкой Милой актриса смогла не так долго. Теперь ее будут растить отец Петр Чернышев и бабушка Валентина Борисовна. На похоронах жены фигурист едва держался на ногах, дочку на прощание с мамой брать не стали. Возможно, чуть позже они приведут маленькую Милу на кладбище, объяснят, куда ушла ее мама.
А вот, что сама Анастасия Заворотнюк говорила в программе «Однажды...» на НТВ о появлении в семье дочки Милы, которая стала центром притяжения.
«Мила оккупировала все. Везде ее пеленальные столики, коляски, на каждом этаже кровати. Она живет везде. Вот так просто: «Я пришла, здрасте». А мы потеснимся», - подметила Анастасия Заворотнюк.
Свою маму Мила будет помнить по фотографиям, отрывочным воспоминаниям и рассказам отца.