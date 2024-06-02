Анастасия Заворотнюк — о рождении дочки Милы после ЭКО: «Вот так просто: «Я пришла, здрасте». А мы потеснимся»

Сейчас дочери Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева Миле всего пять лет. И едва ли девочка понимает, что ей суждено расти, взрослеть и проходить жизненные испытания без мамы. Все эти годы после беременности, ЭКО и родов звезда ситкома «Моя прекрасная няня» боролась с раком мозга, у нее была глиобластома, один из самых агрессивных видов рака. Анастасия Заворотнюк недолго радовалась своему материнству, дальше последовало лечение, операции, биопсия.

Говорили, что пациенты с таким диагнозом уже не будут прежними, даже если наступает ремиссия, а рост опухоли замедляется. Возможны страшные последствия, к примеру, паралич, но не всего организма, он может быть и частичным.

На похоронах актрисы заметили, что она сильно похудела, болезнь забрала у нее счастье, здоровье и наконец саму жизнь. Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе на руках мужа Петра Чернышева, писали, что она нуждалась в сильнодействующих обезболивающих.