Заворотнюк показали с дочкой Милой на руках до того, как все узнали, что у ее рак мозга

Говорят, что уже тогда Анастасия Заворотнюк знала о своем смертельном диагнозе. То, что у нее глиобластома она узнала в Германии. Это один из самых агрессивных видов рака. Обычно с ним пациенты живут всего 1-2 года, но актриса выиграла пять лет жизни. В последнее время она лечилась бесплатно, врачи не брали денег с семьи. На этих кадрах звезда ситкома «Моя прекрасная няня» нянчится с дочкой Милой, весело смеется. И это при том, что она уже прошла биопсию и узнала, что впереди ее ждет долгое лечение, пишет «СтарХит» . Спустя несколько месяцев после этой съемки она пропала с поля зрения поклонников, не хотела, чтобы они обсуждали ее внешность после курса химиотерапии и операций.

Тайну Анастасии Заовротнюк хранила ее семья. Слухи о болезни мамы подтвердила старшая дочка актрисы Анна. «Сказать что у меня стресс — значит, не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Многим могла бы поделиться с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно», — писала дочка Анастасии Заворотнюк.