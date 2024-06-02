Заворотнюк показали с дочкой Милой на руках до того, как все узнали, что у ее рак мозга

Анастасия Заворотнюк сумела забеременеть благодаря ЭКО. В 2018 году она родила дочку Милу от фигуриста Петра Чернышева. Около полугода пара скрывала радостное событие, а потом все-таки показали дочку в программе «Однажды...». Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» не скрывала, что малышка стала центром притяжения в их семье.
«Мила оккупировала все. Везде ее пеленальные столики, коляски, на каждом этаже кровати. Она живет везде. Вот так просто: „Я пришла, здрасте“. А мы потеснимся», - говорила Анастасия Заворотнюк в эфире НТВ.
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Анастасия Заворотнюк с дочкой Милой. Фото: кадр из программы «Однажды...» на НТВ
Говорят, что уже тогда Анастасия Заворотнюк знала о своем смертельном диагнозе. То, что у нее глиобластома она узнала в Германии. Это один из самых агрессивных видов рака. Обычно с ним пациенты живут всего 1-2 года, но актриса выиграла пять лет жизни. В последнее время она лечилась бесплатно, врачи не брали денег с семьи. На этих кадрах звезда ситкома «Моя прекрасная няня» нянчится с дочкой Милой, весело смеется. И это при том, что она уже прошла биопсию и узнала, что впереди ее ждет долгое лечение, пишет
Тайну Анастасии Заовротнюк хранила ее семья. Слухи о болезни мамы подтвердила старшая дочка актрисы Анна. «Сказать что у меня стресс — значит, не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Многим могла бы поделиться с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно», — писала дочка Анастасии Заворотнюк.