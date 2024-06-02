Андрей Чернышов в 51 год тайно стал отцом

Андрей Чернышов, известный российский актер, в возрасте 51 года стал отцом. Это событие произошло пять месяцев назад, но актер предпочитает не обсуждать свои эмоции по поводу позднего отцовства. Его супруга, актриса Мария Добржинская, ушла в декретный отпуск и временно снялась с театральных спектаклей, однако планирует вернуться на сцену, как только появится возможность.

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Чернышов не раскрывает подробностей о своем сыне, считая это личной информацией, которую он не хочет делать достоянием общественности. Андрей и Мария познакомились еще в театральном вузе, но отношения между ними начались спустя несколько лет после окончания учебы. Жена актера моложе его на 11 лет, но это не помешало им построить гармоничные отношения.

«Это такие личные очень чувства. Дай Бог, чтобы они были знакомы каждому. Я с ними встретился, спасибо Господи за все», - подметил Андрей Чернышов.

По материалам «СтарХит»