Пелагея сняла на видео рыдающую дочь Таисию, которую сняли с рейса в Турцию из-за запрета на выезд от отца

Пелагея рассказала о конфликте с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, который произошел в День защиты детей. Она выразила свое разочарование тем, что отец ее дочери Таисии не поздравил ее с окончанием первого класса и запретил ей выезд за границу.

Вместо поздравления, Тася получила уведомление о запрете на выезд прямо в аэропорту. Бабушка подарила Таисии поездку в Турцию в качестве подарка за окончание первого класса, но девочка была снята с рейса из-за запрета на выезд. Малышка не смогла держать слез, когда поняла, что вместо отдыха на курорте с мамой, ей придется остаться в Москве. Девочка расстроилась до слез. Кадры рыдающей дочери Пелагея опубликовала в своем микроблоге, чтобы пристыдить бывшего мужа, который давно не обращает внимание на ребенка, но при этом своими поступками влияет на жизнь девочки.

«Зачем он это сделал, зачем ему это надо?» - горько всхлипывала Таисия.

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