Пелагея сняла на видео рыдающую дочь Таисию, которую сняли с рейса в Турцию из-за запрета на выезд от отца

Пелагея рассказала о конфликте с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, который произошел в День защиты детей. Она выразила свое разочарование тем, что отец ее дочери Таисии не поздравил ее с окончанием первого класса и запретил ей выезд за границу.
Вместо поздравления, Тася получила уведомление о запрете на выезд прямо в аэропорту. Бабушка подарила Таисии поездку в Турцию в качестве подарка за окончание первого класса, но девочка была снята с рейса из-за запрета на выезд. Малышка не смогла держать слез, когда поняла, что вместо отдыха на курорте с мамой, ей придется остаться в Москве. Девочка расстроилась до слез. Кадры рыдающей дочери Пелагея опубликовала в своем микроблоге, чтобы пристыдить бывшего мужа, который давно не обращает внимание на ребенка, но при этом своими поступками влияет на жизнь девочки.
«Зачем он это сделал, зачем ему это надо?» - горько всхлипывала Таисия.
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«А в это время папа Ваня придумывал, как сделать свое поздравление эффектнее. И у него получилось — поставив запрет на вывоз ребенка, он специально еще и никому не сообщил об этом. Дорогие наши детки. Наше лучшее, что было и будет с нами. Наши надежды, наша любовь. Верьте, мир состоит из добрых и любящих вас людей. Бывает, конечно, исключение», — говорит Пелагея.
Маленькая Таисия плачет в аэропорту. Фото: соцсети