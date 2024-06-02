Пелагея сняла на видео рыдающую дочь Таисию, которую сняли с рейса в Турцию из-за запрета на выезд от отца

Певица Пелагея и Иван Телегин. Фото: Global Look Press

Певица дала понять, что маленькая Таисия ждет встречи с отцом хотя бы раз в год, ведь он давно живет в Москве, где у него появился еще один ребенок.

Пелагея рассказала о конфликте с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, который произошел в День защиты детей. Она выразила свое разочарование тем, что отец ее дочери Таисии не поздравил ее с окончанием первого класса и запретил ей выезд за границу. 

Вместо поздравления, Тася получила уведомление о запрете на выезд прямо в аэропорту. Бабушка подарила Таисии поездку в Турцию в качестве подарка за окончание первого класса, но девочка была снята с рейса из-за запрета на выезд. Малышка не смогла держать слез, когда поняла, что вместо отдыха на курорте с мамой, ей придется остаться в Москве. Девочка расстроилась до слез. Кадры рыдающей дочери Пелагея опубликовала в своем микроблоге, чтобы пристыдить бывшего мужа, который давно не обращает внимание на ребенка, но при этом своими поступками влияет на жизнь девочки.

«Зачем он это сделал, зачем ему это надо?» - горько всхлипывала Таисия.

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«А в это время папа Ваня придумывал, как сделать свое поздравление эффектнее. И у него получилось — поставив запрет на вывоз ребенка, он специально еще и никому не сообщил об этом. Дорогие наши детки. Наше лучшее, что было и будет с нами. Наши надежды, наша любовь. Верьте, мир состоит из добрых и любящих вас людей. Бывает, конечно, исключение», — говорит Пелагея.

Маленькая Таисия плачет в аэропорту. Фото: соцсети

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