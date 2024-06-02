Тарасов выдал неприглядную правду о себе: «Я швырял деньгами, бездумно покупал шмотки, автомобили»

Дмитрий Тарасов был известным футболистом московского «Локомотива». Тогда он зарабатывал хорошие деньги. В 2019 году спортсмен ушел из команды со скандалом. Попытался построить карьеру в казанском «Рубине», но не получилось. Сейчас Дмитрий Тарасов занимается медийным футболом, дает советы молодым спортсменам, делится опытом.

Говорит, что главная проблема футболистов — легкие деньги. Сам он потратил большую сумму на ненужные вещи, дорогие машины, алкоголь, вечеринки. Жалеет, что вложил миллионы в сомнительные проекты. Экс-возлюбленный ведущей проекта «Дом-2» рекомендует молодым спортсменам покупать недвижимость. Не так давно он продал дом, который строил с бывшей женой Ольгой Бузовой за 200 миллионов рублей. И сейчас планирует купить новое жилье.

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Вместе с моделью Анастасией Костенко футболист воспитывает четверых детей. Всех их нужно кормить, одевать и обувать. А на это нужны немалые средства. Тем более, что Дмитрий Тарасов не привык экономить на себе.

«Я буквально швырял деньгами, бездумно покупал шмотки, автомобили, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки и другие увеселительные мероприятия», - сетует футболист, который лишь недавно взялся за ум.

Еще Ольга Бузова вспоминала о том, что просила Дмитрия Тарасова, когда тот был ее мужем, отдавать ей часть своего заработка, чтобы она могла накопить эти средства. Но он ее не слушал.

По материалам «СтарХит»