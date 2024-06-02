Алиана Устиненко из «Дома-2» стала мамой в третий раз

Звезда проекта Дом-2» Алиана Устиненко в декабре 2023 года объявила о своей третьей беременности. Она призналась, что эта беременность была незапланированной, но они с мужем были рады этому событию. Устиненко решила узнать пол ребенка во время родов, чтобы сохранить интригу. Однако она все же устроила гендер-пати в начале апреля и узнала, что у нее будет вторая дочь.

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«Мы сделали это! Наша семья стала на одного человека больше. Мы невероятно счастливы! Это просто не описать словами. Все прошло замечательно и необычно!» — делится Алиана Устиненко.

Участница телестройки родила 1 июня, вес малышки составил 3620 граммов, а рост — 57 сантиметров. Во время беременности она пережила стресс из-за проблем с законом у отца ее старшего сына. Он был осужден на 1,5 года тюрьмы за нападение на мужчину.