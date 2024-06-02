Заворотнюк — о любви с первого взгляда к Чернышеву: «Я увидела человека, с которым я хочу жить свою жизнь»

На Первом канале показали документальный фильм «Памяти Анастасии Заворотнюк», в котором собрали нарезку ее редких интервью. Актриса и ее муж Петр Чернышев поделились своей историей любви, которая возникла между ними с первого взгляда.

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«Надел коньки, выхожу в коридор. И Настя мимо проходит. Первое впечатление было яркое», - вспоминает Петр Чернышев свое знакомство со звездой ситкома «Моя прекрасная няня». «Такой щелчок», - дополняет Анастасия Заворотнюк. «Глаза в глаза. Растянувшееся мгновение, полувечность. Все вокруг замерло», - делится своими ощущениями фигурист. «Вся траектория полета в тот момент выстроилась и в голове, и в сердце. Спросила у девочек-стилистов кто он, что. Сказали, что он ловелас. Я себя тогда мгновенно выключила. Сказала, так забыли, ты никого не видела. У тебя итак непростая жизненная ситуация», - говорила актриса, которая не смогла отказаться от своих чувств.

На тот момент Петр Чернышев жил и работал в Америке. На съемки в Россию он приехал только в рамках ледового проекта. Оставаться здесь он не собирался. Однако Анастасия Заворотнюк не хотела отпускать от себя любимого.

«Я сразу поняла, чего хочу от этих отношений. Это не увлечение. Мне нужен был максимум. Я увидела человека, с которым я хочу жить свою жизнь», - добавила актриса.

Петр Чернышев женился на Анастасии Заворотнюк. Они поселились в загородном доме. Их счастье было безграничным. Актриса в свои 47 лет родила после ЭКО дочку Милу. А потом случился рак. На протяжении пяти лет Анастасия Заворотнюк боролась с раком мозга, у нее была глиобластома. Но чуда не произошло. Спасти актрису врачам не удалось. Она умерла в хосписе на руках у мужа Петра Чернышева.