Заворотнюк — о разрыве с Жигуновым: «Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки»

На Первом канале показали документальный фильм «Памяти Анастасии Заворотнюк». В картине собрали нарезку из интервью актрисы, которая проговорилась о разрыве с Сергеем Жигуновым, намекнув, что послужило причиной. Говоря об этих отношениях Анастасия Заворотнюк дала понять, что ждала большего, но до замужества дело не дошло. К тому же, Михаил Боярский, который лично знал пару и видел их вместе на съемках проекта «Две звезды» не сомневался в том, что Сергей Жигунов ревновал свою возлюбленную ко всем. Он никого не подпускал к актрисе.

«Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка», - говорила Анастасия Заворотнюк.

Актриса бросила мужа бизнесмена Дмитрия Стрюкова ради этих отношений, но построить гармоничный союз им с коллегой по ситкому «Моя прекрасная няня» так и не удалось.