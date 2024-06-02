Боярский сказал правду об отношениях Заворотнюк с коллегой по «Моей прекрасной няне»: «Жигунов никого к ней не подпускал»

На Первом канале показали документальный фильм «Памяти Анастасии Заворотнюк». В картине собрали кадры с редкими интервью актрисы, которые она давала еще до болезни. Анастасия Заворотнюк умерла от рака мозга, у нее была глиобластома, один из самых агрессивных видов рака. На съемках ситкома «Моя прекрасная няня» она познакомилась с Сергеем Жигуновым. Между ними вспыхнули чувства. Анастасия Заворотнюк ушла от мужа бизнесмена Дмитрия Стрюкова, оставив все, деньги, богатство, имущество. И сняла квартиру, в которой она могла бы жить с детьми: дочкой Анной и сыном Майклом.

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Михаил Боярский, чье интервью также показали в фильме, дал понять, что наблюдал за тем, как развивались отношения Анастасии Заворотнюк с Сергеем Жигуновым. Оказывается, актер ревновал свою «няню Вику» ко всем. Он даже запретил Боярскому приближаться к актрисе на съемках проекта «Две звезды». Заворотнюк репетировала все номера исключительно с Сергеем Жигуновым. Он, по словам Михаила Боярского, выступал ее охранником.

«Жигунов никого к ней не подпускал», - говорил Михаил Боярский.

Актриса недолго мирилась с таким положением дел. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, навсегда порвав с Сергеем Жигуновым.