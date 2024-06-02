75-летняя Пугачева в черном балахоне предстала в обнимку с Галкиным* на пирсе с дорогими яхтами

75-летняя Алла Пугачева впервые за долгое время поделилась свежим фото, на котором она позировала вместе с шоуменом Максимом Галкиным*. В кадре Примадонна запечатлена на пирсе среди дорогих яхт. Поклонники тут же предположили, что муж Аллы Борисовны обзавелся своим «судном».

Улыбающийся Галкин так и светился от счастья рядом с певицей. Алла Пугачева вернулась к прежнему стилю, примерив черный балахон. При этом фанаты обратили внимание на то, как молодо выглядит Примадонна. Многие предположили, что не обошлось без фотошопа, уж слишком гладкая кожа у певицы. Алла Пугачева выбрала мешковатое одение, открыв шею и область под ней. Кожа у певицы гладкая, ровная без поперечных линий на шее и заломов, которые принято называть «кольцами Венеры» у дам зрелого возраста.