Муцениеце вместе с Чуйковым провела выходной с детьми от Прилучного

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимается в фильмах и сериалах. После развода с Павлом Прилучным актриса стала активно строить карьеру. При этом она старается уделять внимание детям: дочке Мии и сыну Тимофею. В этом году артистка особенно много снимается, а также ведет Премии и играет в театре. Поэтому дети постоянно находятся с Павлом Прилучным и его новой женой Зепюр Брутян. Почти весь май они гостили у отца. Однако накануне Агата Муцениеце смогла с ними воссоединиться.
В соцсети Муцениеце выложила кадры с прогулки. Она была не одна, а с коллегой Иваном Чуйковым. Уже не первый месяц они интригуют публику, появляясь вместе на публике. Также на Премии, где они были ведущими, Александра Ревва устроил шуточную свадьбу. Актриса страстно целовала своего партнера. А не так давно Агата Муцениеце познакомила его с детьми. Ивану удалось с ними найти общий язык.
«Друзья, как я счастлива, наконец-то эти козюльки со мной. Мы несем выпускать на волю этих созданий. Они жили у нас в квартире, но пришло время им на свободу. Ух, какой кошмар», — сказала Муцениеце.
Тимофей и Мия не скрывали, что сильно соскучились по маме за время разлуки.
«Дерутся за руку матери», — рассмеялась артистка.
Напомним, что в последнее время у Агаты Муцениеце напряженные отношения с бывшим мужем Павлом Прилучным. Они судятся друг с другом. Сначала темой разногласий были алименты. Актриса просила, чтобы сумму увеличили. Теперь сам Павел подал иск в суд. Возможно, он будет требовать, чтобы они жили с ним.
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Иван Чуйков с детьми Агаты Муцениеце. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
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