Муж Заворотнюк Чернышев обратился к поклонникам на могиле жены

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Global Look Press

Петр Чернышев, пять лет не дававший комментариев, решил высказаться.

На Троекуровском кладбище столицы в эту субботу, 1 июня, предали земле тело актрисы Анастасии Заворотнюк. После завершения траурной церемонии к поклонникам Анастасии Заворотнюк обратился ее супруг, фигурист Петр Чернышев.

Он поблагодарил всех за поддержку и любовь. Петр Чернышев дал понять, что семья актрисы все время чувствовала, что Анастасию Заворотнюк продолжают помнить и ценить миллионы людей в нашей стране.

«Ваша любовь давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит нас сверху и радуется, что все будет хорошо», - обратился к поклонникам Петр Чернышев.

Петр Чернышев на прощании с Анастасией Заворотнюк. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Стоит отметить, что это было первое обращение Петра Чернышева к общественности. На протяжении всех пяти лет, пока Анастасия Заворотнюк боролась с болезнью, Петр Чернышев хранил молчание, никогда и ничего не рассказывая о состоянии своей супруги.

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