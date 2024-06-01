Муж Заворотнюк Чернышев обратился к поклонникам на могиле жены

На Троекуровском кладбище столицы в эту субботу, 1 июня, предали земле тело актрисы Анастасии Заворотнюк. После завершения траурной церемонии к поклонникам Анастасии Заворотнюк обратился ее супруг, фигурист Петр Чернышев.

Он поблагодарил всех за поддержку и любовь. Петр Чернышев дал понять, что семья актрисы все время чувствовала, что Анастасию Заворотнюк продолжают помнить и ценить миллионы людей в нашей стране.