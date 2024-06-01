Муж Заворотнюк Чернышев обратился к поклонникам на могиле жены

На Троекуровском кладбище столицы в эту субботу, 1 июня, предали земле тело актрисы Анастасии Заворотнюк. После завершения траурной церемонии к поклонникам Анастасии Заворотнюк обратился ее супруг, фигурист Петр Чернышев.
Он поблагодарил всех за поддержку и любовь. Петр Чернышев дал понять, что семья актрисы все время чувствовала, что Анастасию Заворотнюк продолжают помнить и ценить миллионы людей в нашей стране.
«Ваша любовь давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит нас сверху и радуется, что все будет хорошо», - обратился к поклонникам Петр Чернышев.
Петр Чернышев на прощании с Анастасией Заворотнюк. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Стоит отметить, что это было первое обращение Петра Чернышева к общественности. На протяжении всех пяти лет, пока Анастасия Заворотнюк боролась с болезнью, Петр Чернышев хранил молчание, никогда и ничего не рассказывая о состоянии своей супруги.
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