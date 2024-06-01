Поклонники осыпали цветами могилу Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк пять лет боролась с раком головного мозга. Она пробовала разные методы лечения. В последнее время с актрисы не брали деньги за нахождение в больнице.

Финальные дни жизни Анастасии Заворотнюк прошли в хосписе. Муж Петр Чернышев не отходил от нее.

1 июня состоялась церемония прощания с покойной Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре. Множество поклонников съехались из разных городов, чтобы отдать дань уважения звезде «Моей прекрасной няне».