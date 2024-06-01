Поклонники осыпали цветами могилу Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк пять лет боролась с раком головного мозга. Она пробовала разные методы лечения. В последнее время с актрисы не брали деньги за нахождение в больнице.
Финальные дни жизни Анастасии Заворотнюк прошли в хосписе. Муж Петр Чернышев не отходил от нее.
1 июня состоялась церемония прощания с покойной Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре. Множество поклонников съехались из разных городов, чтобы отдать дань уважения звезде «Моей прекрасной няне».
На черном катафалке гроб с телом Заворотнюк привезли на Троекуровское кладбище. Там ее похоронили на аллее деятелей искусств. Петр Чернышев поцеловал крест на могиле звезды. Филипп Киркоров прислала венок с розами, а также Андрей Малахов прислал от себя венок.
После того, как Анастасию Заворотнюк похоронили, к ее могиле открыли доступ для поклонников. Люди, любившие Анастасию Заворотнюк, принесли на кладбище букеты роз.
Уже через считанные минуты после похорон могила артистки утопала в цветах. Поклонники стояли в очереди, чтобы возложить букеты покойной Анастасии Заворотнюк.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Анастасия Заворотнюк похоронена на Троекуровском кладбище. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro